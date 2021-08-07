Горняк22: Глава Республики Алтай привился от COVID-19, отсидев в очереди

Олег Хорохордин

Власти региона заявляют о сохранении высоких темпов иммунизации – по последним данным, здесь вакцинируется свыше 24% от всего населения

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин привился первым компонентом вакцины «Спутник V». Об этом сообщает официальный портал региона.

В ноябре Хорохордин перенес коронавирусную инфекцию, после чего у него сохранялся высокий титр антител.

«Однако после выздоровления прошло уже много времени, и я решил сделать прививку», — прокомментировал он.

Укол руководитель региона сделал в обычной поликлинике, отсидев в очереди вместе с рядовыми посетителями.

Хорохордин отметил, что в республике сохраняются высокие темпы иммунизации – по последним данным здесь вакцинируются уже 54 тысячи человек при общей численности жителей около 221 тысячи.

В конце июня первый компонент вакцины от коронавируса поставил переболевший им губернатор соседнего Алтайского края.

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