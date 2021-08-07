Горняк22: Астролог перечислил знаки зодиака, которым повезет в августе

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Специалист отметил, что Дев в августе ждет успех на работе. Рожденным под этим знаком также не стоит забывать о романтике, ведь главные сюрпризы начнутся именно в личной жизни

В августе представителям знака зодиака Овен повезет на работе. Их ожидает продвижение по карьерной лестнице, которое откроет новые перспективы, но при этом им стоит держать себя в руках и быть аккуратнее с деньгами, заявил астролог Павел Глоба. Об этом сообщает издание «Слово и Дело».

«Львы в последний месяц лета могут полностью изменить свое будущее. Их ждут приключения и возможность попробовать себя в новой сфере деятельности. Раки смогут добиться успеха, если не опустят руки на пути к своей цели», – отметил эксперт.

По мнению астрологов, людям, рожденным под знаком Близнецов, в августе нужно вознаградить себя за усилия и уделить время близким, тогда успех в их жизни задержится надолго.

Ранее астролог назвала жизненную цель каждого знака зодиака. По ее мнению, цель Водолеев – дарить счастье людям, а Рыбы, как никто другой, способны прочувствовать другого человека.

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