Горняк22: Тела двух человек с ножевыми ранениями нашли в квартире в центре Барнаула

Нож Фото: pixabay.com

Компания из четырех человек распивала спиртное, когда между знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из собутыльников взялся за нож

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек, тела которых с ножевыми ранениями нашли в ночь на 6 августа в квартире в центре Барнаула. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, компания из трех мужчин и девушки распивала спиртное в доме на улице Советской, 20, когда между знакомыми возник конфликт, в ходе которого один из собутыльников напал с ножом на оппонентов.

Уточняется, что подозреваемого в преступлении удалось задержать уже спустя полчаса – им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель. Предварительно известно, что мужчина страдает шизофренией.

Ранее «Толк» сообщал о том, что подозреваемой в убийстве рэпера Энди Картрайта не удалось выйти из СИЗО.

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