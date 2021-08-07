Горняк22: В Москве пара сатанистов призналась в убийствах и каннибализме

Сатанизм Фото: pixabay.com

В полиции рассказали, что в клубе сатанистов знали о совершенных преступлениях. При этом жертв на счету у подозреваемых может быть больше

В Москве пару сатанистов подозревают в ритуальных убийствах людей в лесах Ленинградской области и Республики Карелии, сообщает «Лайф».

Полицейские задержали молодых людей за распространение наркотиков, но на допросе они признались в убийствах минимум двух человек в 2016 году, а также расчленении и каннибализме.

По словам подозреваемых, убийства они совершали в лесах Ленобласти и Карелии. В полиции выяснили, что жертвы – петербуржец и 27-летняя москвичка были знакомы с задержанными и ездили с ними в походы. По предварительным данным, пара убила обоих, и некоторые части их тел молодые люди съели.

Жертвы считались пропавшими с 2016 года. Тело молодого человека нашли в лесу в Ленинградской области, тело второй жертвы нашли на берегу озера в Карелии.

Сестра подозреваемого рассказала, что не считает брата виновным. По ее словам, именно его девушка дает показания против него, в том числе она заявила о его причастности к убийству двух человек. Она отметила, что брат сильно изменился и отстранился от семьи в 2016 году, после того как начал с ней встречаться, сообщает «РЕН ТВ».

Ранее в Хакасии бывший уголовник зарезал семью из пяти человек. Подозреваемый в убийстве также попытался ограбить соседние дома, но был задержан местными жителями.

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