Горняк22: Обвиняемого в похищении 12-летней школьницы Бийска ищут сотни человек

Розыск преступника Фото: "Бийске телевидение"

На поиски беглеца мобилизовали личный состав силовых ведомств – сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС прочесывают лесные массивы и поля

Сотни человек задействованы в поисках обвиняемого в похищении 12-летней школьницы Бийска. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Сотрудники полиции, Росгвардии, Следственного комитета и МЧС прочесывают лесной массив и поля – работа идет даже ночью. Отрабатываются все места, где может скрываться злоумышленник, в населенных пунктах осматривают заброшенные дома, чердаки и подвалы, опрашивают местных жителей.

Пока поиски результатов не дают.

Школьница пропал 31 июля во время велосипедной прогулки в окрестностях села Новоенисейского в Бийском районе. Спустя сутки на берегу Бии нашли ее одежду и вещи, затем отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что девочку обнаружили живой – 40-летний местный житель похитил ее и держал около суток в подвале своего дома, а затем выпустил и сбежал. Мужчину объявили в федеральный розыск.

Полиция распространила ориентировку на подозреваемого. Расследование дела под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

ТОЛК