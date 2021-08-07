Горняк22: Суд вынес приговор живодерке, поедавшей собак в алтайском селе

Кадр из сюжета Фото: канал "Толк"

Год назад в Сети появилось видео, на котором женщина с особой жестокостью умерщвляет пса. Сама она признавалась журналистам, что любит собачатину

В Алтайском крае суд вынес приговор женщине, которая жестоко убивала бездомных собак и употребляла их мясо в пищу. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на судебное решение.

Женщину признали виновной по п. «в», «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов, в отношении нескольких животных). Ее приговорили к восьми месяцам исправительных работ условно с удержанием 10% зарплаты в пользу государства.

История жительницы Зеленой Дубравы (Рубцовский район) стала известна на всю страну после того, как в Сети очевидец опубликовал видео, на котором она с особой жестокостью умерщвляет пса.

Выяснилось, что женщина под предлогом приюта для животных собирала собак и убивала их ради еды. При этом действовала женщина не из-за голода – средства к существованию у нее были. Журналистам «Толка» живодерка рассказывала, что любит вкус собачатины, и даже делилась рецептом шашлыка из такого мяса.

Зоозащитники пытались привлечь сельчанку к ответственности, но полиция изначально отказывала в возбуждении дела.

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