Горняк22: В Новосибирске подростки бьют стекла машин ради популярности в TikTok

Подростки бьют машину Фото: кадр из vk.com

Если кто-либо стал очевидцем противоправных действий, необходимо вызвать полицию. С этими подростками должны разбираться правоохранители и родители, отмечают эксперты

В Новосибирске подростки начали бить стекла и портить кузовы автомобилей ради эпатажного видео для TikTok. В соцсети появился новый тренд, который набирает популярность среди молодежи, сообщает «КП».

В Сети появилось видео, на котором во дворе возле исправительной колонии №З ребенок разбивает окна машины, а другой в это время оглядывается, чтобы не попасться взрослым.

«Ваши детки крушат наши машины. Чтобы потом родители знали, за что их дети получают по соплям. Отгонять бесполезно. Отгонишь, убегают, а через несколько минут опять там же», – рассказал автор видео.

Многие подписчики заявили, что такие случаи нельзя оставлять без внимания. Подростков нужно ловить и вызывать полицию и родителей.

«Если подростку есть 16 лет, то при ущербе ему придется отвечать по статье 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). А это штраф до 40 тысяч рублей или исправительные работы. Если подросток младше 16 лет, то его поставят на учет в ПДН, а ущерб будут платить родители», – объяснил адвокат Михаил Спиридонов.

Ранее до Алтайского края добрался TikTok-челлендж «охота на колпачки». Подростки охотились за необычными металлическими колпачками на колесах автомобилей, в том числе с символикой автопроизводителей.

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