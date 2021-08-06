Горняк22: 9 лет ждут сноса. Власти Алтайского края обнародовали список аварийных домов

Аварийный дом Фото: Виталий Барабаш

В правительстве Алтайского края составили список многоквартирных аварийных домов, подлежащих расселению и сносу по нескольким государственным программам

В Алтайском крае собрали в единый перечень список всех аварийных многоквартирных домов, которые подлежат расселению и сносу. Всего в нем 267 объектов. Большинство из них попали в краевую адресную программу, средства на которую выделяет в том числе Фонд содействия реформированию ЖКХ. Остальные включены в другие программы поддержки с иными источниками финансирования.

Все дома в списке признаны аварийными до 1 января 2017 года. При этом десятки объектов получили этот статус еще в 2012-м, то есть люди ждут расселения уже почти 10 лет.

Самое внушительное число аварийных домов (156) в Барнауле. Подавляющее большинство из них сосредоточено на Потоке, в Затоне, Гоньбинке, центре, единичные – на ВРЗ и Южном. Еще 55 зданий готовят к расселению и сносу в Бийске, 20 – в Рубцовске. Также по нескольку объектов есть в Горняке, Камне-на-Оби, Змеиногорске, Славгороде, Алейске, Мамонтовском и Третьяковском районах.

См. список аварийных домов, подлежащих сносу

Напомним, обнародовать список аварийных и подлежащих сносу домов губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональному министру строительства и ЖКХ Ивану Гилеву на заседании правительства 4 августа. Главу региона интересовало, где люди могут почерпнуть эту информацию, но руководитель профильного ведомства внятного ответа не дал.

В то же время уже несколько лет у госкорпорации «Фонд реформирования ЖКХ» работает сайт, где собирается вся подробная информация о каждом аварийном доме, включая дату признания таковым, план по сносу и расселению, паспорт объекта, сведения о капремонте и многое другое. Данные оперативно предоставляют региональные ведомства, курирующие сферу ЖКХ, в том числе и алтайский минстрой.

Как ранее сообщал «Толк», на заседании в правительстве обсуждали ход реализации программы расселения аварийного жилья, которая со следующего года в Алтайском крае пойдет ускоренными темпами. Те показатели, которых должны были достичь к 2025 году, отработают к 2023-му. На данные цели для периода 2022-2023 годов выделена рекордная сумма средств – почти 2,5 млрд рублей.

ТОЛК