ГОРНЯК22 06.08.2021
Происшествия

Горняк22: Полиция Барнаула задержала подозреваемого в изнасиловании женщины

Горняк22
12 часов Ago

Полиция Фото: pixabay.com

Инцидент произошел ночью 2 августа: злоумышленник, ехавший на велосипеде, напал с ножом на горожанку и надругался над ней

В Барнауле полиция задержала подозреваемого в изнасиловании жительницы города. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, им оказался ранее неоднократно судимый 33-летний мужчина. Его поместили в СИЗО.

Ночью 2 августа мужчина на велосипеде напал с ножом на 33-летнюю женщину на улице 50 лет СССР и изнасиловал ее. После нападения насильник скрылся в неизвестном направлении.

ТОЛК

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