Горняк22: Человеческий труп нашли на свалке в микрорайоне Барнаула
Свалка. Мусор Фото: pixabay.com
На останки среди мусора старой свалки в овраге за Новомихайловским кладбищем 4 августа наткнулся охотник за черным металлом
Скелетированные человеческие останки нашли на свалке в барнаульском микрорайоне Новосиликатном. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
По данным источника, утром 4 августа добытчик чермета наткнулся на труп в овраге за Новомихайловским кладбищем.
Как стало известно «Толку», пол погибшего установить сразу не удалось из-за крайней степени разложения, кроме того, останки успели обглодать животные.
Полиция выясняет личность человека и обстоятельства его гибели.
В конце апреля в барнаульском парке «Юбилейный» нашли человеческие останки.