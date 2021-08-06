Горняк22: Российские следователи заинтересовались перевозкой гробов с телами в лодках

Амурская область Фото: Скришот из Amur Mash

В местной администрации заявили, что сейчас они ничего со сложившейся ситуацией сделать не могут. Ремонт дороги будет возможен только после того, как сойдет вода

В селе Прядчино Амурской области из-за паводка местные жители вынуждены перевозить тела умерших на лодках, а гробы нести на руках до кладбища, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По словам очевидцев, люди вынуждены хоронить усопших в адских условиях, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

К местному кладбищу есть только один путь, который затопила речка Чалка. Люди, чтобы присутствовать на погребении, ставят гроб в лодку, садятся сами и плывут», – рассказали они.

Моторных лодок в селе немного, поэтому людям приходится ездить несколько раз, чтобы привезти венки, лопаты и прочие атрибуты. Само кладбище расположено на горе, вверх покойников несут на руках. Местные жители требуют от администрации хоть каких-нибудь действий.

Следователи начали доследственную проверку, в ходе которой оценят действия органов местного самоуправления, которые не приняли мер к организации ритуальных услуг.

Ранее сообщалось, что на Алтае вместо ремонта здания Дома культуры благоустроят кладбище. Восстановление Дома культуры в селе Точильном Смоленского района сорвалось, так и не начавшись.

ТОЛК