Горняк22: РПН оценил вред смрада от «Алтайского бройлера» здоровью жителей Бийска

Ликвидационные работы на заводе "Алтайский бройлер" Фото: Сергей Кулыгин, БР

После крупного пожара на обесточенном предприятии из-за жары разлагались тонны курятины. Жители города две недели терпели резкий запах

Источником зловония во втором по величине городе Алтайского края Бийске, как и предполагали местные жители, стало разложение продукции на заводе «Алтайский бройлер» после крупного пожара. Информацию об этом ИА «Банкфакс» подтвердили в региональном Роспотребнадзоре.

Возгорание на территории компании (входит в группу «Черкизово») возникло вечером 3 июля. Пожар затронул несколько цехов. Разбор завалов начали не сразу из-за следственных действий. В результате тонны курятины начали разлагаться на жаре. Две недели жители города жаловались на резкий неприятный запах, при этом на предприятии уверяли, что не причастны к этому.

Как сообщили ресурсу в ведомстве, вонь на город пришла именно с территории завода.

Специалисты также проводили исследования атмосферного воздуха – показатели безопасности оказались соответствующими требованиям СанПиН, смрад не повлиял на здоровье людей.

ТОЛК