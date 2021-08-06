Горняк22: В Алтайском крае две недели не могут потушить полигон ТБО

Пожар на полигоне Фото: pixabay.com

Жители близлежащих микрорайонов страдают от едкого дыма, однако специальная техника не может беспрепятственно заехать вглубь территории

Пожарные уже две недели не могут потушить полигон твердых бытовых отходов в алтайском городе Камне-на-Оби. Об этом сообщает телеканал «Вести-Алтай».

По данным ресурса, за это время МЧС выезжало на объект трижды – возгорание удается локализовать и устранить, но спустя время огонь появляется вновь.

Близлежащие микрорайоны накрывает едким дымом от горящего мусора. Эксперты предполагают, что огонь возникает из-за нарушения условий при захоронении ТБО либо в результате неосторожности.

Чтобы разобраться с проблемой, вглубь полигона нужно завести специальную технику, но сделать это невозможно – машины могут провалиться.

Ситуацию на Каменском полигоне контролирует региональное минприроды. Оно возложило вину за происходящее на регоператора – компанию «Линетт», ей грозит штраф.

Проблемы у регоператора возникают уже не в первый раз. Так, весной полигон оказался переполнен мусором, организацию оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнаульской зоне ищут место для нового мусорного полигона.

ТОЛК