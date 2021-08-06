Горняк22: Дачники рассказали о серии поджогов в «лакомом» садоводстве Барнаула

Пожар Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

Целью злоумышленников могут являться участки земли в престижном районе города – рядом с ленточным бором и с хорошей транспортной доступностью

Неизвестные поджигают дома в барнаульском садоводстве «Сибирский садовод». Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» со ссылкой на слова одной из горожанок, владеющей дачей в СНТ.

Последний инцидент произошел накануне.

По словам женщины, неизвестные люди подъехали к одному из участков на автомобиле, что-то кинули и скрылись. После этого вспыхнул огонь.

Утверждается, что это уже четвертый случай за последний три дня.

В комментариях подписчики предположили, что целью злоумышленников являются участки земли в садоводстве, которое располагается в престижном месте города – рядом с ленточным бором – и имеет хорошую транспортную доступность. Якобы таким образом участки земли освобождают для строительства коммерческих бань и зон отдыха.

Как сообщили «Толку» в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, с 29 июля в садоводство было два вызова пожарной охраны – оба 2 августа с разницей в один час в вечернее время. Пожары произошли на одной линии. Причины устанавливаются.

Ранее мэрии Барнаула пришлось успокаивать жителей частных домов в районе Западном, опасающихся остаться без участков из-за поджогов.

ТОЛК