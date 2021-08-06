Горняк22: «Весь посинел»: мать грудничка рассказала о ЧП в частной клинике Барнаула

Скорая помощь Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Женщина считает, что ее ребенку ввели дозировку, в пять раз превышающую назначение. Руководство медцентра эти обвинения опровергает

Мать восьмимесячного мальчика рассказала о том, как ее сын перенес передозировку препарата после укола в одной из частных детских клиник Барнаула. Пост об этом она опубликовала в своем Instagram.

По словам женщины, невролог назначил ее сыну прозерин внутримышечно. После инъекции в частной клинике отец привез малыша домой, где у него открылась сильная рвота.

«Он весь стал мокрый, на голове прям крапинки воды, как будто водой облили. Потом у него начинают трястись ручки. Весь посинел, начал терять сознание. Я его тормошу, чтоб не засыпал, одновременно звоню в скорую», – рассказала автор поста.

После приезда бригады ребенку вновь стало плохо: его опять начало рвать, затряслись руки и ноги, начали дрожать веки.

Малыша доставили в больницу. Ему поставили противорвотный укол, и только после этого его состояние улучшилось. Мать с ребенком отпустили домой.

Женщина считает, что медсестра в процедурном кабинете клиники перепутала дозировку, поставив 0,5 мл вместо 0,1 – то есть в пять раз больше.

По ее словам, после инцидента главврач медцентра связалась с ней, признала вину сотрудницы и пообещала ее уволить. Однако семья осталась неудовлетворенной таким финалом. Они намерены обратиться в прокуратуру.

Комментарий клиники

Между тем паблик go_barnaul опубликовал комментарий руководства клиники, где произошел инцидент.

Здесь отметили, что провели служебное расследование и выяснили, что «дозировка препарата введена правильно – 0,1 мл» по назначению, которое сделал врач другого медцентра.

«Описываемые симптомы, возникшие у ребенка, могут быть следствием побочных проявлений данного препарата (об этом указано в инструкции). Доктор должен был предупредить об этом родителей», – говорится в публикации.

Руководство принесло родителям извинения «за ошибочную информацию от медсестры», которая якобы сделала неверную запись в справке для отца ребенка.

Между тем прокуратура на основе публикаций в СМИ уже инициировала проверку.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что женщина лишилась возможности иметь детей после операции в клинике Барнаула.

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