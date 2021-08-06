Горняк22: Сильный ливень обрушился на Новосибирск и затопил дороги

Ливень Фото: кадр из vk.com

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни улучшения погодных условий не будет, дожди продолжатся. Порывы ветра при грозах будут достигать 21 метра в секунду

4 августа мощный ливень обрушился на Новосибирск и затопил некоторые дороги, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Под воду буквально за 10 минут ушли Красный проспект, улицы Дачная и Галущака, а также несколько улиц в Зельцовском и Центральном районах. В Калининском районе затопило транспортное кольцо возле ТЦ «Голден парк».

Из-за дождя на дорогах города образовались многокилометровые пробки в девять баллов.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайский край идут дожди, грозы и порывистый ветер. При этом в регионе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за рисков высокой пожароопасности.

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