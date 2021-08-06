Горняк22: Человеческий труп нашли на свалке в микрорайоне Барнаула

Свалка. Мусор Фото: pixabay.com

На останки среди мусора старой свалки в овраге за Новомихайловским кладбищем 4 августа наткнулся охотник за черным металлом

Скелетированные человеческие останки нашли на свалке в барнаульском микрорайоне Новосиликатном. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

По данным источника, утром 4 августа добытчик чермета наткнулся на труп в овраге за Новомихайловским кладбищем.

Как стало известно «Толку», пол погибшего установить сразу не удалось из-за крайней степени разложения, кроме того, останки успели обглодать животные.

Полиция выясняет личность человека и обстоятельства его гибели.

В конце апреля в барнаульском парке «Юбилейный» нашли человеческие останки.

ТОЛК