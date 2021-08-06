Горняк22: В Москве мужчина выбросил трехлетнего сына в окно с пятого этажа

Скорая помощь Фото: pixabay.com

В Сети опубликовали видео о том, как спасали ребенка. После падения мальчик пришел в сознание и говорил, что ему больно. Отец в это время смотрел на него из окна

4 августа в Москве 24-летний мужчина совершил покушение на убийство своего трехлетнего сына. Он скинул его из окна пятого этажа жилого дома, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Мальчик выжил, но его госпитализировали с тяжелыми травмами. По предварительным данным, в квартире с ребенком был его отец, после случившегося мужчина сбежал из дома в одних трусах. Сейчас его разыскивает полиция.

Стало известно, что ребенок жил с бабушкой. Незадолго до трагедии к ним пришел пьяный отец мальчика. Между родственниками началась ссора, в ходе которой он выбросил сына с пятого этажа, сообщает РИА Новости.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Сейчас за жизнь ребенка борются врачи.

Ранее в Подмосковье девочка выпала из окна, спасаясь от отца-насильника. По словам потерпевшей, отец и до этого пытался ее изнасиловать.

ТОЛК