Горняк22: В Сибири у семьи пропавшего школьника потребовали выкуп

Деньги Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Подростка уже почти месяц ищут волонтеры, сотрудники полиции и добровольцы. Последний раз его видели на выезде из родного села

В Красноярском крае у матери пропавшего 14-летнего подростка потребовали выкуп в 30 тысяч рублей за его возвращение домой, сообщает «Тайга.инфо».

Стало известно, что женщина получила в мессенджере сообщение, в котором неизвестный писал, что мальчик находится у него и он вернет его за вознаграждение. Полиция начала проверку, сообщает «7 канал Красноярск».

«Сейчас отрабатываются обе версии, что ребенок или где-то жив, или с ним что-то случилось. Поэтому распространяем информацию и ориентировки по районам, по ближайшим городам, где пропал ребенок», – рассказала глава «Поиска пропавших детей – Красноярск» Оксана Василишина.

11 июля подросток ушел гулять из дома в селе Козульки и пропал без вести. В последний раз его видели на обочине дороги Ачинск – Красноярск, на выезде из села. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее «Толк» сообщал, что в Челябинске за информацию о пропавшем юноше заплатят 1 млн рублей. В настоящее время поиски не дали результатов.

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