Горняк22: В России увеличился спрос на вторичное жилье в ипотеку

Договор Фото: pexels.com

По словам экспертов, повышенный спрос на вторичное жилье сохранится до конца 2021 года. Доля купленного в ипотеку готового жилья достигнет 68–70%

В России вырос спрос на вторичное жилье в ипотеку. Число обращений за ипотечным кредитом для покупки таких квартир увеличился на 10–20%, сообщают «Известия».

В Райффайзенбанке рассказали, что ипотечные заявки на готовое жилье в июне этого года составили 60% от общего объема по сравнению с 44% в 2020 году.

«Доля заявок на оформление кредитов на вторичном рынке в июле увеличилась с 22 до 36%», – рассказал директор ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игорь Ларин.

По словам экспертов, это связано с ограниченным предложением на рынке новых квартир и повышением стоимости привлеченных ресурсов.

Аналитики предполагают, что спрос на ипотечные кредиты на покупку вторички будет расти из-за повышения цен на рынке первичного жилья и ограничения инструментов господдержки.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле резко снизился спрос на льготную «путинскую» ипотеку. По мнению экспертов, осенью цены на жилье могут снова начать расти и тогда интерес к льготной ипотеке повысится.

ТОЛК