Горняк22: Под Новосибирском водитель ретроавтомобиля погиб при наезде на ЛЭП

Место происшествия Фото: ГИБДД Новосибирской области

В полиции рассказали, что в результате происшествия водитель погиб на месте. Сейчас устанавливают его личность. На вид погибшему было 30-40 лет

3 августа в Новосибирской области ретроавтомобиль AMC Eagle слетел в кювет на автодороге «Академгородок – Кольцово». Водитель погиб, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Стало известно, что авария произошла примерно в 22 часа на третьем километре трассы. Водитель потерял управление, из-за чего машина съехала в кювет и врезалась в ограждение линий электропередачи.

В результате ДТП водитель погиб на месте от полученных травм. Его 45-летнего пассажира госпитализировали.

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