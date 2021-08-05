Горняк22: В Красноярске девушка умерла после выпитого красного вина

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Девушка и ее мать получили сильное отравление после распития красного вина, купленного в магазине. Она впала в кому и больше не очнулась

В Красноярске 24-летняя девушка умерла после того, как выпила красное сухое вино, сообщает «РЕН ТВ».

Стало известно, что девушка вместе с матерью купила в ближайшем магазине бутылку вина. 2 августа женщины выпили алкоголь. Сразу после этого они почувствовали себя плохо. Девушку и мать госпитализировали с симптомами острого отравления. Позже девушка впала в кому и скончалась.

Мать погибшей лечат в в токсикологическом отделении одной из больниц города. В полиции проводят проверку.

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