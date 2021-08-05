Горняк22: Рекордные объемы аварийного жилья расселят в Алтайском крае до 2025 года

Профинтерна, 38 Фото: Виталий Барабаш

В Алтайском крае будут ускоренными темпами расселять аварийное жилье, которого в регионе насчитывается свыше 1 млн кв. м

В Алтайском крае расселят более 100 тыс. кв. м аварийного жилья ускоренными темпами – до 2023 года, хотя по плану нужно было закончить все мероприятия по программе до 2025-го. Такую задачу поставили власти РФ и выделили на эти цели рекордную сумму средств – свыше 4 млрд рублей. Этот вопрос обсуждали на заседании правительства региона.

«В ближайшее время мы заключим соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ. Задачи амбициозные для нас. Таких объемов работы и с таким финансированием у нас еще не было. Но надеемся, что все показатели выполним», – заявил министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев.

Речь идет о 104,57 тыс. кв. м жилой площади или 267 домах, внесенных в реестр до 1 января 2017 года. Из ветхих и аварийных домов переедут 5,8 тыс. человек.

Расселение аварийных домов, статистика Фото: скриншот трансляции заседания правительства

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019-2021 годах планировалось освободить 43,8 тыс. кв. м, но власти с опережением расселили 49 тыс. кв. м. В 2021-2022 годах плановые показатели резко сократили – до 7,5 тыс. кв. м. А вот после этого периода в крае должна начаться ускоренная реализация проекта. В 2022-2023 годы намерены расселить почти 60 тыс. кв. м непригодного жилья. На эти цели предусмотрели почти 2,5 млрд рублей.

1 млн в «режиме ожидания»

Министр также сообщил, что и после реализации проекта с такими объемами аварийного жилья в крае вряд ли станет меньше, учитывая то, что в реестре изношенных объектов числится 282 дома с 6,5 тыс. человек, которые пока не включены ни в одну из программ. Большинство из них находится в самом старом городе региона – Бийске (115), чуть меньше в Барнауле (72) и в Рубцовске (27).

Вместе с тем в «режиме ожидания аварийности», по подсчетам специалистов, находится еще порядка 1 млн кв. м. Но в какой момент они официально получат статус непригодных для проживания, прогнозировать сложно. Это зависит от текущего содержания, влияния природных техногенных и других факторов.

Интересно, что с каждым годом в крае признают аварийным все меньше жилья. По словам Ивана Васильевича, в 2017-м эта цифра составила 36 тыс. кв. м, в 2018-м – 27 тыс. кв. м, в 2019-м – 18 тыс. кв. м, в 2020-м – 13 тыс. кв. м, в первой половине текущего года такой статус получили помещения общей площадью лишь 6 тыс. кв. м.

Министр озвучил и другую особенность – аварийное жилье в крае сегодня на 85% находится в частной собственности, остальное – на условиях соцнайма. Для последних муниципалитет должен предложить равнозначные помещения. Поскольку помещения в устаревшем фонде могут быть очень маленькими, власти зачастую покупают для переселенцев квартиры на 20-30% больше имеющейся площади, затрачивая бюджетные деньги.

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Почему изнашивается жилье

Губернатор обозначил еще одну проблему: никто не анализирует причины, по которым дома становятся аварийными. Соответственно, не предпринимаются попытки этого не допустить. А значит, проблема будет только усугубляться, ведь сейчас расселяются в основном одно– и трехэтажные небольшие дома, а скоро в ход пойдут пятиэтажные хрущевки, а потом и высотки, которые строят сегодня.

«Жилье находится в частной собственности. Владельцы как-то эксплуатируют, воду сливают под него, дырки оставляют вместо того, чтобы окно заделать. Дом рушится, а потом, когда это случилось, иди сюда, государство, давай деньги, переселяй нас в другой дом. На законодательном уровне эта проблема не решена», – подчеркнул Томенко.

На это Иван Гилев сообщил, что в крае насчитывается лишь шесть домов, которые пришли в аварийное состояние именно из-за технологических нарушений. Остальные признаются аварийными в силу возраста. Но никто не оценивает, была ли возможность сохранить срок эксплуатации здания.

Виктор Томенко предложил подумать на счет законодательной инициативы от региональных властей, которая могла бы решить эту проблему.

ТОЛК