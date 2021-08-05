Горняк22: В Подмосковье девочка выпала из окна, спасаясь от отца-насильника

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По словам потерпевшей, отец и до этого пытался ее изнасиловать. В сентябре 2020 года он, будучи пьяным, приставал к ней, но тогда она не стала никому об этом рассказывать

2 августа в подмосковных Люберцах 17-летняя девушка выпала с четвертого этажа, спасаясь от отца, который пытался ее изнасиловать, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 45-летний подозреваемый отправил 12-летнего сына гулять на улицу и закрыл за ним дверь на замок. Остальные члены семьи в это время были на работе. После этого пьяный мужчина начал приставать к дочери, а когда она стала сопротивляться ударил ее несколько раз по лицу.

Девушка, отбиваясь от отца, выпрыгнула с балкона четвертого этажа. В результате падения она получила перелом позвоночника и лодыжки, а также черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (Изнасилование). Сейчас решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в Москве 15-летнюю школьницу изнасиловали на вписке. Полицейские задержали подозреваемого.

ТОЛК