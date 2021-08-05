Горняк22: «Скопинского маньяка» арестовали на 10 суток за ролик в поддержку КПРФ

Суд Фото: pixabay.com

Представители регионального отделения КПРФ заявили, что Мохов не имеет к партии никакого отношения, и назвали видео провокацией

В Рязанской области суд назначил «Скопинскому маньяку» Виктору Мохову административный арест на десять суток, сообщает РИА Новости.

В Сети появились фото и видео, на которых Виктор Мохов одет в футболку и кепку с символикой КПРФ и говорит о Геннадии Зюганове как о жестком и справедливом лидере.

Мохова обвинили по статье КоАП «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». Это уже повторное нарушение. В апреле он получил штраф в 1200 рублей из-за интервью Ксении Собчак.

Напомним, что в начале марта Мохов вышел на свободу после почти 17 лет заключения за похищение двух несовершеннолетних девушек. Около четырех лет он держал подростков в подвале, где насиловал и морил голодом. После освобождения Мохову запретили посещать массовые мероприятия. А после интервью с Собчак ему запретили общаться со СМИ и посещать кафе.

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