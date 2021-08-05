Горняк22: Не «Дружный» квартал: в Барнауле обстреляли окна квартиры в новостройке

ул. 65 лет Победы, 10 Фото: instagram.com/go_barnaul

На кадрах видно, что окна в квартире пробиты в нескольких местах. При этом на подоконнике остались использованные гильзы

Вечером 2 августа в барнаульском квартале «Дружный» неизвестные из пневматического оружия обстреляли окна квартиры в доме на ул. 65 лет Победы, 10. Об этом сообщается на странице go_barnaul в Instagram.

В результате ЧП пострадала квартира на 13-м этаже дома. В ней оказались пробиты стеклопакеты, а также повреждена облицовка. Судя по траектории выстрелов, хозяева предположили, что стрельба велась из дома по адресу: улица 65 лет Победы, 9.

Собственники квартиры планируют обратиться в полицию и заявить о случившемся.

Как сообщили «Толку» в УМВД России по Барнаулу, 3 августа полицейские зарегистрировали заявление о происшествии. По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестный обстрелял легковой автомобиль в Барнауле.

ТОЛК