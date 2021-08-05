Горняк22: Военный «КамАЗ» загорелся на алтайской трассе 4 августа

Фото: В Курсе 22

Очевидцы засняли, как транспортное средство горит на трассе. При этом рядом с ним стояли два человека. Предположительно, они могли передвигаться в грузовике

4 августа на трассе между Барнаулом и Поспелихой произошло серьезное ДТП – загорелся военный «КамАЗ», сообщает телеграм-канал «В Курсе 22».

На кадрах видно, что кабина грузовика с военными номерами полыхает открытым огнем. О пострадавших не сообщается.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, полиции и МЧС. Выясняются причины и обстоятельства ЧП.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возле Новомихайловского кладбища загорелся груженый «КамАЗ».

ТОЛК