Горняк22: Врачи рассказали, как часто вакцина от коронавируса вызывает аллергию

Вакцина Фото: pixabay.com

Врачи не рекомендуют вакцинироваться от коронавируса людям, у которых была тяжелая аллергическая реакция на компоненты, входящие в состав вакцин

Аллергические реакции на вакцины против коронавируса развиваются редко, поскольку препараты не содержат распространённых аллергенов, заявили эксперты Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, сообщает «РИА Новости».

«По данным масштабных исследований, частота встречаемости аллергических реакций варьирует от 0,65 до 1,53 случая на 1 млн доз, в зависимости от вида вакцин», – рассказали они.

Специалисты отметили, что доступные вакцины от коронавируса не содержат желатин, антибактериальные препараты, а также белок куриного яйца и коровьего молока, которые часто становятся причиной аллергии.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае с начала пандемии от коронавируса погибли 57 медиков. Всего переболели свыше 4 тысяч работников здравоохранения.

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