Горняк22: В Новосибирске водитель Toyota погиб, врезавшись в грузовик на обочине

Toyota Corona Premio Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

При столкновении с двумя фурами водитель Toyota скончался на месте. Его автомобиль смяло в груду металла с правой стороны

3 августа в в Ленинском районе Новосибирска при столкновении с грузовиками Volvo и «МАЗ» погиб 34-летний водитель Toyota Corona Premio , сообщает «НГС».

Стало известно, что мужчина за рулем Toyota ехал по улице Станционной в в сторону площади Энергетиков. Около дома по адресу: ул. Станционная, 38, он врезался в грузовик Volvo, который стоял у обочины. После этого Toyota столкнулась с автомобилем «МАЗ», который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП водитель Toyota получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее в Барнауле фура перекрыла проспект Красноармейский из-за ДТП. На перекрестке по нечетной стороне для проезда осталась одна полоса.

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