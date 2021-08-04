Горняк22: Россиянка умерла от солнечного удара из-за аномальной жары

Солнце Фото: pixabay.com

Специалисты подчеркивают, что солнечный удар может иметь очень серьезные последствия для людей с хроническими заболеваниями и патологиями, поэтому нужно срочно обращаться в больницу

В приморском Артёме местная жительница скончалась от солнечного удара на даче из-за аномально жаркой погоды, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что женщина получила тепловой удар и потеряла сознание на своем дачном участке. Позже пострадавшая пришла в себя и родственники отвезли ее в травмпункт, где она снова потеряла сознание и скончалась.

«Сотрудники травмпункта, а после и врачи скорой помощи в течение получаса пытались спасти пострадавшую, но она скончалась», – рассказали в региональном Минздраве.

Ранее в Алтайском крае молния ударила в 15-летнего подростка. В момент ЧП он находился в открытом поле верхом на лошади.

ТОЛК