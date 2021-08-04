Горняк22: В Турции перевернулся автобус с российскими туристами — есть погибшие

Скорая помощь Фото: pixabay.com

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2 августа в Турции перевернулся автобус с 22 российскими туристами. По последним данным, трое погибли, двое находятся в реанимации, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что авария произошла в провинции Анталья, в районе города Манавгат, примерно в 18 часов. Автобус направлялся в аэропорт из поселка Конаклы. Водитель не справился с управлением, автобус выскочил на встречную полосу и перевернулся.

В результате ДТП трое россиян погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое попали в реанимацию. Их разместили в четырех больницах.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле автомобиль впечатал пешехода в стену здания. Авария произошла утром 2 августа на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 1-й Западной.

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