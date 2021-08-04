Горняк22: Испугался огласки: стали известны новые подробности о похищении девочки на Алтае

Фото: телеграм-канал 112

Совершить в отношении нее какие-либо действия он не успел. Узнав о масштабных поисках девочки, он сам отпустил ее из плена

Подозреваемый в похищении 12-летней девочки в Бийском районе Олег Лавкин, предположительно, сначала оглушил ребенка, далее погрузил ее в прицеп мотоблока и отвез домой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По данным издания, одежду и телефон мужчина специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что девочка утонула.

Дома он закрыл похищенную в подвале, который копал на протяжении двух лет. Однако, испугавшись резонанса, он сам отпустил ребенка и ушел в лес.

По словам соседей, у Лавкина может быть психическое заболевание.

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Ребенок пропал вечером 31 июля между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. Позднее поисковики нашли на берегу реки одежду девочки, а в 1,5 км от этого места в лесу – велосипед, очки и телефон, принадлежавшие ей.

Известно, что пропавшая сама вернулась домой ночью 2 августа. Утром в соцсетях появилась ориентировка на предполагаемого похитителя девочки: им оказался 40-летний Олег Лавкин. Известно, что мужчина сам отпустил заложницу на свободу.

ТОЛК