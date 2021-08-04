Горняк22: Похитивший девочку в Бийском районе мужчина был судим за наркотики

Поисковая операция Фото: "Лиза Алерт"

По предварительным данным, уголовное дело похитителя переквалифицируют: есть сведения о том, что он мог совершить сексуальное насилие

Подозреваемый в похищении 12-летней девочки в Бийском районе Олег Лавкин оказался ранее судимым. Мужчина получил условный срок за хранение наркотиков в 2016 году.

По данным Бийского районного суда, Лавкина задержали сотрудники полиции с чуть менее 1,5 кг конопли. За это он получил три года лишения свободы условно. Спустя половину срока его освободили от дальнейшего отбывания наказания, так как «характеризовался положительно». В 2017 году судимость погасили.

По данным источников «Толка», нынешнее обвинение против Лавкина могут переквалифицировать. Сейчас его обвиняют в похищении ребенка. Однако, по некоторым данным, он мог совершить сексуальное насилие над девочкой. Если эта информация подтвердится в ходе следствия, мужчину будут судить по ст. 132 УК РФ.

Ориентировка на О. Лавкина, подозреваемого в похищении ребенка Фото: Сообщество «Инцидент Бийск»

Напомним, 12-летняя жительница Бийского района пропала 31 июля между поселками Малоенисейское и Семеновод. Предположительно, 40-летний Олег Лавкин увидел ее у берега реки и сначала оглушил, а затем погрузил в прицеп мотоблока и отвез к себе домой, где спрятал в погребе. Чтобы запутать следы, он оставил на берегу реки шорты и футболку ребенка, а в 1,5 км от этого места в лесу – велосипед, очки и телефон, принадлежавшие девочке.

Поскольку полиция, следователи СКР, сотрудники МЧС и волонтеры развернули масштабные поиски, Лавкин испугался и сам отпустил ребенка в ночь на 2 августа. Физических травм, по предварительным данным, он пострадавшей не нанес.

По состоянию на 11 часов 3 августа Олег Лавкин до сих пор не найден. Предположительно, он скрылся на территории Республики Алтай.

ТОЛК