Горняк22: Второй мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД запустят в Алтайском крае

Движение на трассах Алтайского края перекроют из-за военных Фото: Фото: pixabay.com

Работающий в крае в тестовом режиме первый такой комплекс показал, что система позволят дисциплинировать основную массу водителей

В Алтайском крае планируют запустить в работу еще один мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД. С таким предложением на совещании по безопасности дорожного движения выступил замминистра транспорта региона Дмитрий Коровин, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что устройство позволит вести отслеживание при движении контрольного автомобиля непосредственно в потоке транспорта по наиболее аварийным дорогам края.

Коровин выразил уверенность, что система позволит дисциплинировать основную массу водителей на сложных участках трасс.

Где именно будет работать оборудование – замминистра не уточнил.

В крае в тестовом режиме уже действует один такой комплекс.

Ранее «Толк» сообщал о том, что за мостом и парками Бийска будут следить «умные» камеры видеонаблюдения.

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