Горняк22: Эксперт рассказала, как выгодно купить абонемент в фитнес-клуб

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Максимальный размер компенсации составит 16,6 тыс. рублей. Сумма возмещения не должна превышать 120 тыс. рублей в год в совокупности с другими социальными вычетами

Хотя сам Федеральный закон вступил в силу 1 августа, действовать он будет только для расходов, совершенных с 1 января 2022 года, заявила адвокат и налоговый консультант Анастасия Матинова, сообщает «Слово и Дело».

«Заявить налоговый вычет можно только в 2022 году, если оформить его через работодателя. В противном случае получить вычет можно будет только с января 2023 года путем подачи декларации по форме 3-НДФЛ», – рассказала она.

Эксперт отметила, что сейчас нецелесообразно покупать абонементы в фитнес-клуб и лучше отложить эти расходы до начала следующего года, чтобы получить за них налоговый вычет.

«Министерство спорта до 1 декабря 2021 года сформирует список физкультурно-спортивных организаций и опубликует его на своем сайте. Именно за расходы в этих организациях можно будет получить налоговый вычет», – объяснила Анастасия Матинова.

Ранее «Толк» сообщал, что в России заработал закон о налоговом вычете за фитнес. По мнению властей, новый закон будет стимулировать граждан ходить в спортзал.

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