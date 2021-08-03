Горняк22: Дожди, грози и до +31: какая погода будет в Алтайском крае 3 августа

Лето. Дожди Фото: pixabay.com

С 3 по 6 августа в крае сохранится высокая, местами по западу — чрезвычайная пожароопасность (до пятого класса горимости)

Установившуюся в Алтайском крае с конца июля безоблачную погоду 3 августа сменят дожди и грозы. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Погода в Алтайском крае

Температура +26,+31 градусов. В отдельных районах дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах шквалы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

Температура +26,+28 градусов. Дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8 м/с, при грозе порывы до 13 м/с.

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