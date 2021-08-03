Горняк22: Задавила знакомого, пытаясь остановить драку: подробности ДТП в Барнауле

Место происшествия Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

27-летняя девушка без прав не приняла мер к снижению скорости и допустила наезд на двух пешеходов, которые находились на парковке

Погибший под колесами иномарки в Барнауле мужчина и девушка-водитель были знакомы, а смертельное ДТП произошло при попытке разнять драку. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Утром 2 августа на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 1-й Западной легковой автомобиль буквально «впечатал» человека в стену автомойки, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в отделе ГИБДД города, 27-летняя девушка без прав за рулем Honda Torneo на прилегающей территории не приняла мер к снижению скорости и допустила наезд на двух пешеходов, которые находились на парковке. В результате 35-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Второй – 40-летний горожанин – получил травмы, однако госпитализация ему не потребовалась.

По данным паблика, девушка отдыхала в одной компании с мужчинами. В какой-то момент те начали драться, и она решила их припугнуть. Не имея водительского опыта горожанка села в автомобиль, «но что-то пошло не так».

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

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