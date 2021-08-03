Горняк22: В Новосибирске мужчина в автобусе ранил ножом пенсионера

Нож Фото: pixabay.com

Мужчина уже был судим за разбой и незаконное хранение наркотиков. По словам очевидцев, нападавший вел себя агрессивно и неадекватно

31 июля в Новосибирске в салоне автобуса № 95 39-летний мужчина ударил ножом 71-летнего пенсионера, сообщает «НГС».

По словам одного из очевидцев, мужчина был не в себе. Он попытался расплатиться за проезд вещами вместо денег. После этого сказал кондуктору, что не тронет ее, и начал расхаживать от одного пассажира к другому. Нож заметили не сразу, подумали, что грибник.

Через какое-то время он подошел к мужчине пожилого возраста и ударил его ножом прямо в шею. Водитель остановил автобус и открыл двери, нападавший вышел вместе с остальными людьми. Пострадавшего увезла скорая помощь.

Полицейские задержали мужчину. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее в Новосибирске женщина убила знакомого и спрятала его тело в шкаф. Через несколько дней она рассказала своему сожителю о случившемся. Он сообщил в полицию

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