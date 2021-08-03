Горняк22: В Новосибирске мужчина утонул в озере Грёз возле «Советской Сибири»

Место происшествия Фото: vk.com/incident_nsk

Прибывшие на место спасатели МАСС выловили тело погибшего. Местные жители предположили, что водоем должен быть закрыт для купания поскольку это котлован с глиной

1 августа в Кировском районе Новосибирска мужчина утонул в озере Грёз, которое находится за издательством «Советская Сибирь», сообщает «НГС».

Примерно в 19 часов в экстренные службы поступило сообщение о том, что утонул мужчина. По словам свидетелей, погибшему около 30–40 лет.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее на Алтае пропавшего десятилетнего мальчика нашли утонувшим в реке. Он ушел из дома в одном из сел Третьяковского района и больше не вернулся.

ТОЛК