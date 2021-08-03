Горняк22: В Барнауле автомобиль впечатал пешехода в стену здания

Место ДТП Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

На кадрах с места происшествия видно, что машина стоит на парковке автомойки, а перед капотом лежит накрытое куском ткани тело

Пешеход погиб под колесами иномарки в Барнауле. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла утром 2 августа на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 1-й Западной. По сообщению очевидцев, автомобиль буквально «впечатал» человека в стену автомойки, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

При каких обстоятельствах произошло ДТП – не уточняется.

Ранее «Толк» сообщил о том, что автомобиль такси лоб в лоб столкнулся с легковушкой на алтайской трассе.

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