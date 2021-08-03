Горняк22: В Барнауле фура перекрыла проспект Красноармейский из-за ДТП

Место ДТП Фото: "Вечерний Барнаул"

В утренний час пик автомобилисты встали в огромной пробке в центре города – движение было затруднено около ТРК «Сити-Центр»

Дорожная пробка образовалась утром 2 августа в центральной части Барнаула из-за ДТП с фурой. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».

По данным ресурса, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской столкнулись легковушка и грузовик. Последний перекрыл основную часть дороги. На перекрестке по нечетной стороне (в направлении улицы Пролетарской) для проезда осталась одна полоса.

В результате около ТРК «Сити-Центр» оказалось значительно затруднено движение.

Ранее «Толк» сообщал о том, что «Нива» опрокинулась после аварии в центре Барнаула.

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