Горняк22: В Барнауле фура перекрыла проспект Красноармейский из-за ДТП
Место ДТП Фото: "Вечерний Барнаул"
В утренний час пик автомобилисты встали в огромной пробке в центре города – движение было затруднено около ТРК «Сити-Центр»
Дорожная пробка образовалась утром 2 августа в центральной части Барнаула из-за ДТП с фурой. Об этом сообщает газета «Вечерний Барнаул».
По данным ресурса, на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской столкнулись легковушка и грузовик. Последний перекрыл основную часть дороги. На перекрестке по нечетной стороне (в направлении улицы Пролетарской) для проезда осталась одна полоса.
В результате около ТРК «Сити-Центр» оказалось значительно затруднено движение.
Ранее «Толк» сообщал о том, что «Нива» опрокинулась после аварии в центре Барнаула.