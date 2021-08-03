Горняк22: В Новосибирске на автобусной остановке загорелась женщина

Место происшествия Фото: vk.com/incident_nsk

Женщина, по словам очевидцев, перед возгоранием была частично без одежды. В полицию сообщили о поступлении женщины в ожоговое отделение

30 июля в Калининском районе Новосибирска женщина загорелась около остановки общественного транспорта «АЗС», сообщает «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, к женщине сразу же подбежали люди с огнетушителем и потушили ее. Пострадавшую с сильными ожогами увезли в больницу на скорой помощи.

В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины и все обстоятельства случившегося.

Ранее в Новосибирске мужчина покончил с собой в тире на глазах у инструктора. Самоубийство произошло в стрелковом клубе «Сибирь».

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