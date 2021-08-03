Горняк22: Под Новосибирском в морге перепутали тела умерших от коронавируса

Гроб Фото: pexels.com

По новым правилам, тело умершего от коронавируса выдают в плотном пакете, который нельзя открывать. Руководство больницы извинилось перед родными умершей

В Карасуке Новосибирской области в морге перепутали тела погибших от коронавируса, сообщает «АиФ-Новосибирск».

Сын умершей женщины приехал за ее телом, но оказалось, что сотрудники морга по ошибке уже отдали его ритуальной службе, которая отвезла его на кладбище Карасука другим людям. После этого работники морга закрылись изнутри и не открывали двери. Все происходящее сын умершей женщины снял на видео и выложил в Сеть.

«Морг, Карасук. Приехали, тело наше забрали другие люди», – рассказал он.

По словам мужчины, его мать скончалась от заболевания 27 июля, на следующий день они поехали за ее телом. Он заметил на мешке фамилию другого человека. Также тело матери было других размеров.

«Сразу подошли к санитару, спросили: «Вы чье тело-то нам выкатили?» Он назвал фамилию, а это чужая фамилия. Пошла паника, я вообще не понимаю, что это за безобразие творится», – признался он.

Главврач больницы Александр Лидер заявил, что санитар, допустивший ошибку, был уволен. Патологоанатому вынесли выговор.

Ранее в Подмосковье больница выдала родственникам тело чужого мужчины. После похорон им сообщили об ошибке и заявили, что их близкий жив.

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