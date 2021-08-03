Горняк22: В Новосибирской области овчарка получила килограмм сосисок за поимку грабителя

Овчарка Раза Фото: МВД по Новосибирской области

Подозреваемым оказался безработный 46-летний местный житель. В полиции установили, что он уже был ранее судим за имущественные преступления

В Барабинске Новосибирской области служебная овчарка Раза помогла раскрыть кражу из частного дома и получила 1 кг сосисок в награду, сообщает пресс-служба регионального МВД.

По данным следствия, 47-летняя местная жительница обратилась в полицию после того, как неизвестный похитил из ее дома электронику, продукты и бытовую химию. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Они вместе с собакой начали обход близлежащих домов. Овчарка взяла след и привела полицейских к дому подозреваемого.

Полицейские задержали мужчину. В его доме при обыске нашли похищенное. Подозреваемый признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище).

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