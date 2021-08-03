Горняк22: В Ливане мужчина очнулся в гробу на собственных похоронах

Ливан Фото: pexels.com

В Сеть выложили видео, на котором толпа провожает мужчину в последний путь, но вдруг «покойник» начинает шевелиться. Причина, по которой ливанца ошибочно сочли мертвым, неизвестна

В ливанском городе Эль-Хирмиль мужчина внезапно очнулся перед погребением на собственных похоронах, сообщает «Лента.ру».

Церемония прощания проходила в конце июля. Родственники и близкие собрались перед его гробом, чтобы проститься с мужчиной перед тем, как его отвезут на кладбище. В какой-то момент люди поняли, что «умерший» дышит и шевелится. Ему сразу же вызвали скорую помощь и провели сердечно-легочную реанимацию.

Медики доставили его в больницу, где его признали живым и оказали необходимую помощь. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Ранее «Толк» сообщал, что под Новосибирском в морге перепутали тела умерших от коронавируса. По новым правилам, тело умершего от коронавируса выдают в плотном пакете, который нельзя открывать.

ТОЛК