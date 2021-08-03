Горняк22: В Новосибирске на автобусной остановке загорелась женщина
Место происшествия Фото: vk.com/incident_nsk
Женщина, по словам очевидцев, перед возгоранием была частично без одежды. В полицию сообщили о поступлении женщины в ожоговое отделение
30 июля в Калининском районе Новосибирска женщина загорелась около остановки общественного транспорта «АЗС», сообщает «Инцидент Новосибирск».
По словам очевидцев, к женщине сразу же подбежали люди с огнетушителем и потушили ее. Пострадавшую с сильными ожогами увезли в больницу на скорой помощи.
В настоящее время полицейские устанавливают личность женщины и все обстоятельства случившегося.
Ранее в Новосибирске мужчина покончил с собой в тире на глазах у инструктора. Самоубийство произошло в стрелковом клубе «Сибирь».