Горняк22: Россиянка во сне насмерть придавила двухмесячного ребенка

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В полиции выяснили, что в прошлом году женщина уже была судима за аналогичное преступление. Ее маленькая дочь захлебнулась в воде, когда она оставила ее без присмотра

На Сахалине 26-летнюю мать подозревают в убийстве по неосторожности своего двухмесячного сына, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, подозреваемая уснула вместе с двухмесячным сыном на диване. Во сне она своим телом придавила новорожденного. Ребенок умер из-за механической асфиксии от сдавливания грудной клетки и живота.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Ранее «Толк» сообщал, что на Урале «пьяный» двухлетний ребенок утонул в ведре с водой. Председатель СК Бастрыкин взял дело на контроль.

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