Горняк22: В Иванове полицейский на служебном автомобиле сбил подростка

ДТП в Иваново Фото: кадр из vk.com

Экспертиза показала, что водитель в момент ДТП был трезв. В настоящее время проводится служебная проверка, в ходе которой устанавливают все обстоятельства случившегося

1 августа в Иванове сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что полицейский в служебное время за рулем служебного автомобиля «УАЗ» наехал на подростка на улице Каравайковой. Пострадавшей не понадобилась медицинская помощь.

В отношении сотрудника полиции составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).

Ранее в Барнауле автомобиль впечатал пешехода в стену здания. Авария произошла утром 2 августа на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 1-й Западной.

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