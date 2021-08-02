Горняк22: В России заработал закон о налоговом вычете за фитнес

Спортзал Фото: pixabay.com

Власти рассчитывают, что новый закон будет стимулировать граждан на поход в спортзал – для них эта услуга обойдется дешевле

Закон о налоговом вычете за занятия спортом вступил в силу в России 1 августа. Об этом сообщает ТАСС.

Отныне россияне получают возможность получить назад 13% от максимум 120 тысяч рублей в год расходов на тренировки (но не более 15,6 тысяч).

Уточняется, что вычет можно будет применить к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Как получить налоговый «вычет за фитнес»

Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить в ФНС документы, которые подтвердят расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг – копии договора и кассовый чек.

При этом вернуть деньги можно будет и на несовершеннолетних детей.

Ранее «Толк» рассказывал о том, какие еще нововведения вступают в силу с августа 2021 года.

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