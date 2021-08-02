Горняк22: Более 162 млн рублей направили на подготовку школ и садов Барнаула

Школа Фото: "Вечерний Барнаул"

Приоритетным направлением стали мероприятия по обеспечению безопасности детей — организация охраны, установка видеонаблюдения, выполнение требований пожарной безопасности

Свыше 162 млн рублей направили на подготовку образовательных организаций Барнаула к учебному году. Об этом 31 июля на выездном совещании сообщил глава города Вячеслав Франк.

«Это вдвое больше чем в прошлом году», – отметил он.

На эти средства в 235 школах и детских садах сделают капитальный и текущий ремонт. Еще в 11 благоустроят прилегающую территорию, в восьми на окнах установят пластиковые стеклопакеты.

«В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов», – добавил Франк.

С 26 июля по 13 августа в городе пройдет приемка образовательных организаций к новому учебному году. Комиссия проверит 289 организаций.

Ранее «Толк» сообщал о том, что школы Алтайского края перейдут на пятидневку.

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